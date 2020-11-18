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Gündem Elma dersek çık, armut dersek çıkma Mahmut! Ha PKK cenazesi, ha Öcalan şemsiyesi
Gündem

Elma dersek çık, armut dersek çıkma Mahmut! Ha PKK cenazesi, ha Öcalan şemsiyesi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kendisinin PKK'lıların cenazesine katıldığının ispatlanması durumunda istifa edeceğini söyledi. Ancak Tanal'ın PKK sempatizanlarıyla teröristbaşı Abdullah Öcalan pankartları arasında gösterilere katıldığı fotoğraflar, "Ha PKK cenazesi, ha Öcalan şemsiyesi" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 15:48:00 -
Elma dersek çık, armut dersek çıkma Mahmut! Ha PKK cenazesi, ha Öcalan şemsiyesi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımında kendisinin PKK'lı cenazesine gittiğini iddia eden bir kullanıcıya cevap niteliğinde paylaşım yaptı. Kendisini terör örgütü PKK konusunda temize çıkarmaya çalışan Tanal, "Trollerin yalanlarından, iftiralarından bıktım. Tekrarlıyorum: PKK veya diğer terör örgütleri mensuplarının cenaze törenine katıldığım ispatlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim. İddiasını ispat edemeyen ise alçaktır, şerefsizdir, haysiyetsizdir, müfteridir!" ifadelerini kullandı.


Öcalan şemsiyesi altında gösteri

Ancak PKK'lıların cenazelerine katılmadığını ve ispatlanması durumunda milletvekilliğinden istifa edeceğini söyleyen Tanal'ın terör örgütü PKK sempatizanlarıyla, teröristbaşı Abdullah Öcalan pankartları altında gösteriler yaptığı fotoğraflar hala hafızalardan silinmedi. Bu görüntüler, "Ha PKK cenazesi, ha Öcalan şemsiyesi" dedirtti.

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