Elma çayı nasıl yapılır? Elma çayının faydaları nelerdir? Bitki ve meyve çayları ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece kıymetlidir. İşte, merak ettiğiniz "Elma çayı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı.

Bitki ve meyve çayları ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece kıymetlidir. İşte, merak ettiğiniz "Elma çayı nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı. Elma çayının faydaları nelerdir? Elma içerdiği vitamin ve minareller sayesinde kan şekerini dengeler. Lif yönünden zengin olan elma ile hazırlanan çay kabızlık sorununu ortadan kaldırır. İçeriği sayesinde kötü kolesterolü düşüren elma çayı aynı zamanda kalp ve damar sağlığını korur. Elma çayı bağışıklık sistemini güçlendirir. Elma çayı göz sağlığı için de son derece kıymetlidir. Soğuk algınlıklarının tedavisinde de elma çayı son derece faydalıdır. Kronik öksürük sorunu yaşayanlar elma çayını gönül rahatlığıyla tüketebilir. Elma ve tarçın karışımıyla hazırlanan çay metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur. Elma çayı nasıl yapılır? Malzemeler: 2 su bardağı su

1 adet elma

1 adet çubuk tarçın

3-3 adet karanfil Öncelikle elmaların kabuklarını soyun. Ardından elmaları küp küp doğrayın. Kaynayan suyun içerisine hem kabukları hem de elmaları atın. Suyun içerisine tarçın ve karanfili eklemeyi de unutmayın. Çay 7-8 dakika kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Çay ılınınca süzüp içebilirsiniz. Çayı bal ve limonla lezzetlendirebilirsiniz.

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