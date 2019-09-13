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Ellerini bağlayıp ayaklarını öpmeye zorladılar! Kral Selman'ın kızına kötü haber

Suudi Arabistan Kral'ı Selman Bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa Bint Selman hakkında Paris'te lüks dairede tesisatçının alıkonulması ve dövülmesi ile ilgili mahkeme kararını verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:29
Ellerini bağlayıp ayaklarını öpmeye zorladılar! Kral Selman'ın kızına kötü haber

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kızı Prenses Hassa bint Selman, Paris'teki lüks dairesinde bir tesisatçının alıkonulması ve dövülmesi ile suçlanmıştı. 43 yaşındaki prenses, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kız kardeşi. Prenses, dairesinde fotoğraf çektiği iddiasıyla tesisatçıyı dövmesi için korumasına emir vermekle itham ediliyor.

Ashraf Eid adlı tesisatçı, ellerinin bağlanıp prensesin ayaklarını öpmeye zorlandığını söyledi. Fransa'da bugün görülen davada Prenses Hassa, alıkoyma ve şiddete iştirak etmekten suçlu bulundu. Hakkında uluslararası tutuklama emri olan prenses ayrıca 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı. Koruması Rani Siadi'ye ise 8 ay ertelemeli hapis ve 5000 Euro para cezası verildi. Prenses Hassa hakkındaki suçlamaları daha önce reddetmişti.

"Öldür o köpeği, yaşamayı hak etmiyor"

Mısırlı tesisatçı Eid, Eylül 2016'da başkent Paris'teki lüks bir apartmanın beşinci katındaki daireye lavabo takmak üzere çağrılmıştı. Eid, iş için banyonun fotoğrafını çektiğini söyledi. Ancak prensesin, aynadaki yansımasının fotoğrafının çekildiğini görünce öfkelendiği iddia ediliyor. İddianamede Prenses Hassa'nın korumasını çağırdığı, onun da Eid'i dövdüğü kaydedildi.
Tesisatçı, prensesin ayağını öpmeye zorlandığını ve birkaç saat ayrılmasına izin verilmediğini söyledi. Prensesin bir ara "Öldür o köpeği, yaşamayı hak etmiyor" dediği iddia edildi.Koruma Saidi ise Temmuz'daki duruşmada, prensesin çağırması üzerine olay yerine gidip tesisatçıyı kıskıvrak yakalayarak telefonunu aldığını söyledi. Saidi, satmak amacıyla fotoğraf çektiğini iddia etti. Suudi Arabistan yasalarına göre prensesin fotoğrafını çekmek yasak.

Prensesin avukatları, olaydan birkaç gün sonra 21.000 Euro fatura ile tesisatçının neden daireye geri döndüğünü sorguladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:29
  1. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
  2. Prenses Hassa bint Selman

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