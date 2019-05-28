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Eller neden kurur? Bu durumdan kurtulmak mümkün mü?

Yaz, kış elleriniz mi kuruyor? Kuru eller gerisinde bolca sızı bırakır, bu durumdan kurtulmak ise sandığınızdan daha kolay.

28 Mayıs 2019 Salı 16:04
Eller neden kurur? Bu durumdan kurtulmak mümkün mü?

Çevresel faktörler ve bazı hastalıklar ellerin sık sık kurumasına sebep olur. Genellikle kış aylarında bu sorun çok daha sık yaşanır. Ancak ellerini gün içinde sürekli yıkayan ve antibakteriyel jeller kullananlar kişilerde bu sorun çok daha sık görülür. Ayrıca elde bulaşık yıkamak, ev temizleyici kimyasalları sık sık eldivensiz kullanmak da çatlakların oluşmasına yol açar. Vitamin eksikliği, egzama, sedef ve diyabet hastalarında ise ellerdeki çatlaklar tamamen tıbbi duruma bağlıdır.

Ellerdeki kuruluk tıbbi bir nedenden kaynaklanmıyorsa uygulamanız gereken 4 yöntem:

Gece bakımı

Gece uyumadan önce mutlaka ellerinizi nemlendirin. Bunun için krem ya da aloe vera jeli kullanabilirsiniz. Gün içinde de bir-iki kez ellerinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin.

Çok sık yıkamaktan kaçının

Uzmanlar sabun ve su ikilisinin ellerdeki bakterilerin hepsini yok etmediğini vurguluyor. Hijyen için zaruri durumlar dışında sık sık ellerinizi yıkamayın. Bu şekilde davranırsanız ellerinizdeki kuruluğu, çatlakları zamanla tedavi etmiş olursunuz.

Eldiven kullanın

Özellikle hanımlar bulaşık yıkarken, ev temizlerken ellerini korumazlar. Şayet elleriniz kimyasalların etkisiyle hırpalanıyorsa; mutlaka temizlik sırasında eldiven kullanmanız gerekiyor.

Nemlendirici yağ

Kremler ve aloe vera jelinin yanı sıra gün içinde ellerinizi koruyabilmek için E vitamini yağı kullanabilirsiniz.

Ne yapmalıyım?

Aldığınız tüm önlemlere rağmen elleriniz yaz-kış sürekli kuruyorsa; zaman kaybetmeden bir uzmana görünmenizde yarar var.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 16:04
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