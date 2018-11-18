Elitaş'tan Vanlılara 'PKK' çağrısı!

Eski Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Van halkının artık PKK terör örgütünün seçmenler üzerindeki tehdidini elinin tersi ile itme zamanı geldiğine söyledi.

AK Parti Van İl Başkanlığı, Van Büyükşehir ve ilçe belediye başkan aday adayları için temayül yoklaması yaptı. İMKB Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen temayül yoklamasına divan başkanlığını eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, üyeliklerini ise Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Uşak Milletvekili Mehmet Altaylı ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Betül Büşra Aslan yaptı. Sabah saatlerinde Van’a gelen heyet, havaalanında İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra temayül yoklamasının yapılacağı salona geçen heyet, burada sorumluluğu devraldı.

Ardından toplam bin 705 delegenin dijital ortamda oy kullanma işlemi saat 10.00 itibari ile başlatıldı. Yoğun ilginin gösterildiği oylamada alınan tedbirler sonucu kargaşanın önüne geçildi. Saat 14.00 sıralarında ise yoğunluk tamamen eritilmiş oldu. İl başkanlığı tarafından oy kullanmaya gelen delegelere ve görevlilere yemek ikramında bulunuldu. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde ise oy kullanma işlemi tamamlandı.

"Centilmenlik örneği sergilediler"

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Mustafa Elitaş, Van’a yakışır bir temayül yoklaması yapıldığını söyledi. Aday adaylarının ağır başlı davranmasının da buna büyük katkı sunduğuna değinen Elitaş, “Genel merkez seçim işleri başkanlığının Türkiye genelinde yaptığı görevlendirmeler çerçevesinde Van’da teşkilat temayül yoklamasını gerçekleştirdik. Toplam 125 aday adayı arkadaşımız var. Türkiye’de ilk defa elektronik sistemle ve manyetik kartlar vasıtasıyla oylama gerçekleştirdik. Bu sistem sayesinde sayımda hata durumunu ortadan kaldırmış olduk. Aday adaylarımızın büyük nezaket çerçevesi içerisinde sorunsuz bir şekilde geçti. Van’da 13 ilçe ve 1 büyükşehir için toplam 125 aday adayımız var. 125 aday adayımızla görüştük, hepsi centilmenlik örneği sergilediler. AK Parti’ye yakışır bir davranış tabi bu. Van’da tatlı bir rekabet vardı. Aday adaylarımız birbirlerini hasım olarak değil hısım olarak, rakip olarak değil ekip ruhu içerisinde çalışmanın gayretini gösterdiler. Ben Van’da değerli il başkanımızın da katkıları ile birlik ve beraberliğin had safhaya ulaştığını gördüm” dedi.

“PKK terör örgütüne karşı dirençli duralım”

Van halkının artık PKK terör örgütünün seçmenler üzerindeki tehdidini elinin tersi ile itme zamanı geldiğine de değinen Elitaş, “Umarım ve dilerim ki PKK terör örgütünün seçmenler üzerindeki tehditleri tamamen ortadan kalkar. Vanlı hemşehrilerime diyorum ki; devletin birliğine, bütünlüğüne, ülkemizi bölmeye, birbirimize düşman etmeye çalışan PKK terör örgütüne karşı dirençli duralım. Dik duralım. Teröre, teröriste ve tehdide boyun eğdiğimiz sürece maalesef gelecekle ilgili bakışımızda olumsuz ve umutsuz hale dönecektir. Umudu elden kaybetmemek için tehditleri elimizin tersi ile bir tarafa itelim” diye konuştu.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, temayül yoklamasının sorunsuz geçmesine katkı sunan teşkilat mensuplarına ve belediye başkan aday adaylarına teşekkür etti. Türkmenoğlu, temayül yoklamasına katılımın yüzde 82 oranında olduğunu söyledi.

İl Seçim İşleri Başkanı Abdulsamet Göl de, ilk kez uygulanan dijital oylama için 18 ayrı kabin kurduklarını, seçmenlerin ilk olarak bulundukları ilçe başkanı, ardından da büyükşehir belediye başkanlığı için oy kullandıklarını, tarafsız ve sorunsuz geçmesi için her türlü detayı düşünerek organizasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti.