Elitaş açıkladı: OHAL'in biteceği tarih...

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,NTV'nin sorularını yanıtladı. OHAL ve Bedelli konuları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Elitaş, "Aksi bir karar çıkmaması durumunda OHAL kararı, 19 Temmuz'da son bulacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, İyi Parti’nin meclise girmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, “gece kondu mantığıyla, derme çatma kurulmuş bir partiyle karşı karşıyağız” yorumunu yaptı.

19 TEMMUZ'DA SONLANACAK

OHAL sorularını cevaplayan Elitaş, “Aksi bir karar çıkmaması durumunda, 19 Nisan'da 3 ay uzatılan OHAL kararı 19 Temmuz tarihinde sonlanmış olacak” dedi.

BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR

Bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulunan Elitaş, “Büyük bir beklenti var. Gençler ya beni askere çağırın ya da önümden bu engeli kaldırın diyor. Bu beklentiyi karşılamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.