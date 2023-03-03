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Kadın - Aile Elinizdeki ve ayağınızdaki lekelerden anında kurtulun: O yöntemi, kürü ile damga vurdu! Yenilik katacak
Kadın - Aile

Elinizdeki ve ayağınızdaki lekelerden anında kurtulun: O yöntemi, kürü ile damga vurdu! Yenilik katacak

Sabah uyandıklarında elinde ya da ayağında kahverengi lekelerden aslında, sadece doğal yöntemler kullanarak mantardan kurtulmak oldukça kolay. Ayağınızı veya elinizi 15 dakika boyunca daldırın yeter. El ve ayaklarınızda oluşan koyu renkli lekelerden kurtulmak mı istiyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz! Bazen; evinin bir köşesine çekilip, lekesiz ve onurlu bir şekilde yaşamak insanları en çok sevdiren imkandır. Şimdi harekete geçin kendiniz için bir şeyler yapın. Lekeler bazen zorlayıcı olabilir. Lekesi nasıl çıkarılır? O yöntemler yeniden gündem oldu açıklıyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-03-03 22:41:00 - 2023-03-03 23:03:43
Elinizdeki ve ayağınızdaki lekelerden anında kurtulun: O yöntemi, kürü ile damga vurdu! Yenilik katacak

Bugün sizinle el ve ayaklarda oluşan kararmaları gidermeniz için % 100 etkili bir kür tarifi paylaşacağız. Koyu renkli lekeleri gidermesinin yanı sıra, cildinizin daha sıkı olmasını sağlar.
DİKKAT! Yüzünüze uygulamayın.

İhtiyacınız olan malzemeler
2 çorba kaşığı Aloe Vera jeli
2 çorba kaşığı bal
2 çorba kaşığı arpa unu (veya pirinç unu)
1 çorba kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı deniz tuzu
Hazırlanması

Temiz bir kapta 2 yemek kaşığı Aloe Vera jeli, 2 yemek kaşığı saf bal, 2 yemek kaşığı arpa unu (veya pirinç unu), 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı deniz tuzunu karıştırın.
e büyülü karışım hazır.

Vücudunuza, ellerinize ve ayaklarınıza uygulayın ve 2 dakika boyunca masaj yapın.
25 dakika bekletin ve sonra az miktarda su ile tamamını çıkarmak için ovalayın.

Pul pul olan katılıktan kurtulduktan sonra normal suyla durulayın.
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Ciltte Kahverengi Leke Neden Olur?
Yaşlanma belirtilerinin artışı ile birlikte cilde rengini veren melanin hormonunun dengeli bir şekilde dağılmaması
Uzun süre güneşe maruz kalmak.
Hava kirliliği.
Yanlış beslenme.
Karaciğer rahatsızlıkları
İlaçların yan etkileri.
Hormonal bozukluklar.

Yüzdeki lekelerden kurtulmanın kesin yolu ise;
Bu doğal maske için gereken malzemeler yoğurt ve karbonattır. 1 çay kaşığı kadar karbonat ve 1 çorba kaşığı yoğurdu karıştırmalısınız. Sonrasında yüzünüzdeki lekeli bölgelere uygulayıp 15 dakika kadar beklemelisiniz. Yeterince bekledikten sonra ılık bir su yardımıyla bu karışımı sürdüğünüz yeri durulayabilirsiniz.

Yüzdeki kahverengi lekeler Nasıl geçer?

İşte kahverengi lekelerin yok olmasını sağlayacak çözüm önerisi:

Krem Kullanın. Lekeli bölge üzerine cildi tahriş etmeyen, leke açıcı kremler uygulayabilirsiniz. 
Peeling Uygulayın. 
Limon Suyu Uygulayın. 
Süt Kullanın. 
Yeşil Çay Kullanın.
Elma Sirkesi Kullanın.
Soğan Suyu Kullanın.
Aloe Vera.

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