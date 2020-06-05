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Aktüel

Elini kömür elezyon makinesine kaptıran kazan işçisi hayatını kaybetti

Samsun’da elini kömür elezyon makinesine kaptıran işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 14:57:44 -
Elini kömür elezyon makinesine kaptıran kazan işçisi hayatını kaybetti

Samsun’da elini kömür elezyon makinesine kaptıran işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir balık işletmesinde bir ay önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde kazancı olarak çalıştığı öğrenilen Selahattin Tütüncü (45) elini kömür elezyon makinesine kaptırarak yaralandı. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Selahattin Tütüncü ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Selahattin Tütüncü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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