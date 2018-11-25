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Eline pencere demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde eline pencere demiri saplanan küçük çocuk, elindeki demirle hastaneye götürüldü.

25 Kasım 2018 Pazar 18:09
Eline pencere demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Esenyurt Kıraç'ta bulunan Yunus Emre Camii'nin avlusunda oyun oynayan Ahmet o sırada avluda bulunan alt bahçeye inmek istedi. Ahmet'in avuç içine burada pencerenin önündeki demir parmaklığa saplandı.

Demirle birlikte hastaneye kaldırıldı

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından itfaiye ekipleri demirleri kesti. Küçük çocuk elindeki demirle birlikte ambulansa taşıdı. İlk olarak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

Ahmet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:09
  1. Eline pencere demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
  2. Esenyurt
  3. Kaza
  4. eline pencere demiri saplandı

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