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Eline bayrağı alan vatandaşlar oraya koşuyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek anma programı için vatandaşlar toplanmaya başladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:00

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 251 vatandaşımızın şehit olduğu, 2 bin 194 vatandaşımızın ise yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan aziz Türk milleti darbeci hainleri durdurarak milli iradeye sahip çıkmıştı.

Bayrağını alan havalimanına koştu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek anma programı için toplanmalar başladı. 15 Temmuz konulu tişörtlerini giyen vatandaşlar, ellerinde bayraklarla havalimanına geldi. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.00'da konuşma yapması bekleniyor.

15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını

Darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor. Darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.

Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza , mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:00
  1. Tokat
  2. Fetullahçı Terör Örgütü

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