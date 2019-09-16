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Elif Şafak'ın kitabı yine çalıntı çıktı!

FETÖ'nün gelini olarak bilinen Elif Şafak'ın edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Booker Ödülü'ne aday olduğu "On Dakika Otuz Sekiz Saniye" kitabı çalıntı çıktı. Şafak'ın kitabında 2007 yılında Kahraman Çayırlı’nın yazdığı "Hayat Kadınları Aldatmaz" kitabından alıntılar olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Manchester Literature Festival, Şafak'ın Booker Ödülü listesinden çıkartıldığı duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:40
Elif Şafak'ın kitabı yine çalıntı çıktı!

Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden Booker Ödülü'nde bu yıl büyük bir skandal patlak verdi. FETÖ'nün gelini Elif Şafak intihal suçlaması ile listeden çıkartıldı. Şafak'ın, son romanı "On Dakika Otuz Sekiz Saniye"de, Kahraman Çayırlı'nın 2007 tarihli romanı "Hayat Kadınları Aldatmaz"dan alıntılar yaptığı öne sürüldü.

Şafak'ın kitabında, Kahraman Çayırlı'nın 2007 tarihli romanı "Hayat Kadınları Aldatmaz"dan yola çıktığı, karakterleri hatta isimleri bile harflerin yerlerini değiştirerek kullandığı iddia edildi.

Hayat Kadınları Aldatmaz'daki "dansöz" ve "mezarlık" sahnelerinin çok az farkla kullanıldığı, kitapta Şafak'ın Leyla'sının ölümünün ardından 10 farklı dakikasının anlatılırken Hayat Kadınları Aldatmaz'da Aysel'in 10 farklı gününün anlatıldığı bölümle birebir olması dikkat çekti.

Çayırlı'nın kitabında yer alan Aysel'in en yakın arkadaşı olan transeksüel karakter ve ailesinin zoruyla ona gelen eşcinsel karakterler de Şafak tarafından kullanıldı.

İddialara göre, Kahraman Çayırlı'nın Aysel ve Adin adlı karakterleri "On Dakika Otuz Sekiz Saniye"de Leyla ve Dali adlarıyla kullanılıyor. Şafak'ın 80 sayfalık "Hayat Kadınları Aldatmaz"ı okuyup bir şablon olarak kullandığı ve içini doldurduğu da iddialar arasında.

İddialar üzerine Şafak'ın, Manchester Literature Festival tarafından Booker Ödülü listesinden çıkartıldığı duyuruldu.

Elif Şafak ise bu iddiaları görmezden gelerek, The Times gazetesine röportaj verdi. Şafak, röportajında "Kelimelerle uğraşanlar artık Türkiye'de hoş karşılanmıyor" ifadelerini kullandı.

Bu ilk iddia değil

Şafak, intihal iddiaları ile ilk kez karşı karşıya kalmıyor. Daha önce İskender romanının Zadie Smith'in "İnci Gibi Dişler" adlı romanıyla pek çok paralellik gösterdiği, "Ustam ve Ben" adlı kitabının ise konusunu yazar Jose Saramago'nun "Filin Yolculuğu" kitabından aldığı iddia edilmişti.

Yine sosyal medyada Şafak'a ait bir paragrafın Chuck Palahniuk'in "Gösteri Peygamberi"nde aynen yer aldığı yayılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:40
  1. Elif Şafak
  2. FETÖ

YORUM YAZ

  • türkiyelitürkiyeli15 dk önce
    olsun Elif'ciğim üzülme... seneye başka birinin kitabından kopyalayarak içindeki pislikleri kusarsın...

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