Eliaquim Mangala kimdir nereli ve kaç yaşında? Mangala Beşiktaş transfer

Eliaquim Mangala’nın Beşiktaş’ın transfer listesinde ismi geçmesinden sonra Eliaquim Mangala’nın kim olduğu merak ediliyor. Beşiktaş’ın Yaşadığı sakatlık probleminin de etkisiyle geçen sezon Manchester City'de forma giyemeyen Eliaquim Mangala transferi konusunda görüşmeler yapıldığı öğrenildi. 2007 yılında R. Standard de Liege ilie 3 yıllık gençlik sözleşmeli imzaladı. Peki Eliaquim Mangala kimdir nereli ve kaç yaşında? Mangala Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Eliaquim Mangala kimdir?

2014 yılında 30 milyon Euro'ya Porto'dan M.City'ye transfer olan 28 yaşındaki Eliaquim Mangala, R. Standart de Liege’e transfer olduktan sonra o sene U-17 takımında forma giydi. 2008 Ocak ayında U-19 takımına yükseldi. 17 yaşına geldikten sonra R. Standard de Ligege’nin U-21 takımından birçok keç forma şansı buldu. İngiliz devinin kadrosunda artık kendine yer bulamıyor. Geçen sezon M.City'de hiç forma şansı bulamayan Fransız oyuncu, U23 takımıyla 5 maça çıktı.

Man. City'den tanıdığımız ünlü futbolcu sosyal medyada gündem oldu. Adı Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcunun hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Eliaquim Mangala kimdir, nereli ve kaç yaşındadır? Eliaquim Mangala'nın biyografisi. 2018'de dizinden sakatlık geçiren ve 8 ay sahalardan uzak kalan deneyimli oyuncu için ilk temas gerçekleştirildi. Mangala'nın sağlık durumunu takip eden Kartal, oyuncunun kiralık şartlarını da araştırıyor.