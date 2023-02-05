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Sağlık Elektronik sigarada 'kanser' tehlikesi! Uzmanlardan hayati uyarı
Sağlık

Elektronik sigarada 'kanser' tehlikesi! Uzmanlardan hayati uyarı

Elektronik sigaranın normal sigaradan daha zararlı olduğunu belirten Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ağız içinde kronik yaralar, tümörler, asiditesini bozma, faydalı bakteriler yok etme, kanser olaylarına, akciğer ve bronşlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH), bronşite, astıma, ilerleyen dönemlerde akciğer ve diğer vücut organlarında kansere dönüşebiliyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 14:55:00 - 2023-02-05 15:18:27

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı” dedi.

Prof. Dr. Arıca, elektronik sigaranın yasak olmasına rağmen Türkiye’de özellikle gençler tarafından kullanıldığına dikkati çekti. Elektronik sigaranın sağlık açısından vücuda verdiği zarara dikkati çeken Arıca, “Elektronik sigara Türkiye ve dünyada yoğun olarak kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından bunun içilmesi, satılması, herhangi bir şekilde ülkemize girmesi yasaklanmış durumda. Son yapılan çalışmalarda erkek veya kadın fark etmeksizin kullanımın yoğun şekilde olduğu ortaya çıktı ama yayınlarda elektronik sigara kullanımının normal sigaradan çok daha zararlı olabileceğine dair kesin bilgiler ve yayınlar bulunmakta.” diye konuştu.

"Kansere dönüşebiliyor"

Arıca, elektronik sigaranın verebileceği zarlara da değinerek şunları kaydetti:

Elektronik sigara özellikle içtiğimizde ağız içinde kronik yaralar, tümörler, asiditesini bozma, faydalı bakteriler yok etme, kanser olaylarına, akciğer ve bronşlarda kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH), bronşite, astıma, ilerleyen dönemlerde akciğer ve diğer vücut organlarında kansere dönüşebiliyor. Bu nedenle elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı.

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