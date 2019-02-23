Elektronik sigara haram mı? Diyanet fetva hattı

Geçtiğimiz günlerde sigaranın haram olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’den son dakika elektronik sigara açıklaması geldi. Sigaranın haram olduğunu öğrenen vatandaşlar elektronik sigaranın da haram olup olmadığını merak ediyordu. Elektronik sigaraya ilişkin diyanetten fetva geldi. Peki Elektronik sigara haram mı?

Diyanet'ten elektronik sigara açıklaması son dakika haberi geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında elektronik sigara detayına yer verildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, geçtiğimiz günlerde sigarayla ilgili söylemi kamuoyunda çok tartışıldı. Bu açıklamanın ardındna elektronik sigara ile ilgili açıklama geldi. Ali Erbaş sigara ile ilgili yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak, "Sigaranın pek çok ilim adamı ve alim tarafından haram olduğu söyleniyor. Şahsen benim de kanaatim bu yöndedir. Bizim bu noktada çok dikkatli olmamız, hassas davranmamız gerekiyor. Din görevliliği gibi mukaddes bir vazifede imamlarımızın, bütün görevlilerimizin bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları gerekiyor." demişti.

"Bu tür maddelerin kullanılması caiz değildir"

Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması şöu şekilde: "Günümüzde birçok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldrümeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir. Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, elektronik sigaranın, hakiki sigarayı bıraktırdığına ve bunlardan daha az zararlı olduğuna dair herhangi bir bilimsel kanıt olmadığını ifade etmektedir. Ayrıca konunun uzmanları, elektronik sigaranın içeriğinde alkol türevleri bulunduğunu ifade etmektedir. Dolayısyla bu türden maddelerin kullanılması da caiz değildir."