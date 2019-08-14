0553 313 94 23

Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

Kamu ilahelerine girmek isteyen vatandaşlar e ihale üzerinden ihalelere nasıl girileceğini araştırıyor. e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor? İşte detaylar.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

Kamu ilahelerine girmek isteyen vatandaşlar e ihale üzerinden ihalelere nasıl girileceğini araştırıyor. e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor? İşte detaylar.

E ihale gerçek kişi üyelik İşlemleri

Elektronik ihaleye girebilmek için ana sayfadaki “Üye ol” bölümünden kayıt olunması ve ihalesine katılmak istediğiniz araçlar için gerekli teminat bedelinin e-ihale uygulaması için döner sermaye adına açılmış banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Üyelik işlemleri e-devlet uygulaması aracılığı ile de gerçekleştirilebilmektedir.

E-ihale tüzel kişi üyelik işlemleri

Tüzel Kişilerin üye olma aşamasında Tüzel Kişi Bilgilerinin doldurulmasının ardından Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi tarafından “Üyelik Başvuru Formunun” imzalanarak imza Sirküleri (Aslı ya da Noter Onaylı Örneği), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Onaylı Örneği) ve E-ihale Üyelik Sözleşmesi (Her Sayfası İmzalı) ile beraber iadeli taahhütlü olarak Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. (Belgelere ulaşmak için adresini ziyaret ediniz.) Söz konusu İşletme Müdürlüğü tarafından “Üyelik Başvuru Formu”ndaki bilgilerin kontrol edilmesinin ardından tüzel kişi üyelik bilgileri aktive edilecektir. Tüzel kişi üyelikleri aktive edilene kadar üyelik askıda olacak, askıda bulunan üyeliklerden ihaleler için teklif verilemeyecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:16
  1. Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?
  2. Azami teminat tutarı nedir?
  3. E eksiltme nedir?
  4. Icrada muhammen bedel ne demek?
  5. e ihale giriş
  6. e ihale telefon
  7. e ihale araba
  8. e ihale eşya
  9. e ihale gümrük araba
  10. e ihale den telefon almak
  11. e ihale gümrük telefon
  12. e ihale sonuçlanan
  13. Ticaret bakanlığı ihale

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile söndürün
    1. Piknikçilere uyarı: Ateşi su ile..
    2. Bayramın son gününde İstanbullular..
    3. Ev konserveleri için tehlikeli bakteri..
    4. Andre Ayew 2 golle maçın yıldızı oldu
    5. Ellerine poşet alan gençler, ev ev..
    6. Norveçliler cami önünde nöbet tutmaya..
    7. Tahtalı Barajında bal ormanı kuruldu..
    8. Pakistan BMGK'ye Cammu Keşmir için..
    9. Galatasaray adım adım seçime yolunda
    10. Dünyada sadece 4 tane var, biri Bursa'da
    11. "Hac organizasyonunda bir numarayız"
    12. Erbaş: İslamofobi endüstrisi ile..
    13. Monaco'dan forvet transferi
    14. İmzalar tamam: ABD'den yeni hava..
    15. Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde
    16. Yozgat’ta yetişiyor, şekli kavuna tadı..
    17. Fatih’te otelde çıkan yangın paniğe..
    18. Yeni ve modern Hasankeyf’te sona..
    19. Umut Kervanı Silopi’de 200 aileye..
    20. TDV 149 ülkede çocukların gülen yüzü..
    21. Bayramı yarım gün yaşıyoruz
    22. Karacaörenli çocukların buz keyfi
    23. Demet Akalın'dan dikkat çeken..
    24. BM: Yemen'de sivillere yönelik şiddet..
    25. Mamak’ta yabancı tabela denetimi
    26. İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin..
    27. Kaldırımda yürüyen kadınların üzerine..
    28. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı
    29. Çanakkale'de oltayı çekince neye..
    30. Yeni ve modern Hasankeyf'te sona gelindi
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi