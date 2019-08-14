Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

Kamu ilahelerine girmek isteyen vatandaşlar e ihale üzerinden ihalelere nasıl girileceğini araştırıyor. e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Peki elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor? İşte detaylar.

E ihale gerçek kişi üyelik İşlemleri

Elektronik ihaleye girebilmek için ana sayfadaki “Üye ol” bölümünden kayıt olunması ve ihalesine katılmak istediğiniz araçlar için gerekli teminat bedelinin e-ihale uygulaması için döner sermaye adına açılmış banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Üyelik işlemleri e-devlet uygulaması aracılığı ile de gerçekleştirilebilmektedir.

E-ihale tüzel kişi üyelik işlemleri

Tüzel Kişilerin üye olma aşamasında Tüzel Kişi Bilgilerinin doldurulmasının ardından Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi tarafından “Üyelik Başvuru Formunun” imzalanarak imza Sirküleri (Aslı ya da Noter Onaylı Örneği), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Noter Onaylı Örneği) ve E-ihale Üyelik Sözleşmesi (Her Sayfası İmzalı) ile beraber iadeli taahhütlü olarak Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. (Belgelere ulaşmak için adresini ziyaret ediniz.) Söz konusu İşletme Müdürlüğü tarafından “Üyelik Başvuru Formu”ndaki bilgilerin kontrol edilmesinin ardından tüzel kişi üyelik bilgileri aktive edilecektir. Tüzel kişi üyelikleri aktive edilene kadar üyelik askıda olacak, askıda bulunan üyeliklerden ihaleler için teklif verilemeyecektir.