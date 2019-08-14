Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?

Devlet kurumlarına ait ihalelere girmek isteyenler elektronik ihale yani e ihale üzerinden de tüm ihaleleri takip edebilmekte, teklif verebilmekte. Elektronik ihaleye nasıl erişebilirim? Sorusu ise en sık sorulan soruların başında gelmekte.

Herhangi bir internet arama motorunda “e-ihale” kriteri ile arama yapmanız halinde karşılaşacağınız ilk sonuçlar e-ihale uygulamasına ait olacaktır. Diğer taraftan e-ihale sistemine www.eihale.gov.tr adresinden ve android ve ios işletim sistemi tabanlı tablet ve cep telefonlarından e-ihale uygulamasını cihazınıza kurarak ulaşabilirsiniz. e-devlet üzerinden e-ihale uygulamasına erişilmesi mümkündür.

İhaleye girebilmek için gereken teminat tutarı ne kadar?

Elektronik ihaleye nasıl girilir? Elektronik ihaleye girebilmek için ne yapmam gerekiyor?

e ihale giriş nasıl yapılır? Elektronik ihalenin (e-ihale) amacı nedir?