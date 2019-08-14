Elektronik ihaleye nasıl başvuruda bulunabilirim?
Devlet kurumlarına ait ihalelere girmek isteyenler elektronik ihale yani e ihale üzerinden de tüm ihaleleri takip edebilmekte, teklif verebilmekte. Elektronik ihaleye nasıl erişebilirim? Sorusu ise en sık sorulan soruların başında gelmekte.14 Ağustos 2019 Çarşamba 18:11
Devlet kurumlarına ait ihalelere girmek isteyenler elektronik ihale yani e ihale üzerinden de tüm ihaleleri takip edebilmekte, teklif verebilmekte. Elektronik ihaleye nasıl erişebilirim? Sorusu ise en sık sorulan soruların başında gelmekte.
Herhangi bir internet arama motorunda “e-ihale” kriteri ile arama yapmanız halinde karşılaşacağınız ilk sonuçlar e-ihale uygulamasına ait olacaktır. Diğer taraftan e-ihale sistemine www.eihale.gov.tr adresinden ve android ve ios işletim sistemi tabanlı tablet ve cep telefonlarından e-ihale uygulamasını cihazınıza kurarak ulaşabilirsiniz. e-devlet üzerinden e-ihale uygulamasına erişilmesi mümkündür.
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