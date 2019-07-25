0553 313 94 23

Elektronik haberleşmede tüketici en fazla 'bağlantılar'dan şikayetçi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bu yılın birinci çeyreğinde yapılan şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,76 artarak 52 bin 245'i buldu.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:19
Elektronik haberleşmede tüketici en fazla 'bağlantılar'dan şikayetçi

Bu yılın ocak-mart döneminde kuruma toplam 52 bin 245 şikayet iletildi. Şikayet sayısı, 45 bin 524 başvurunun geldiği 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14,76 artış gösterdi. 

Sektör bazında en fazla şikayet, yüzde 57,1 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. Söz konusu şikayetlerin 29 bin 807'si internet, 17 bin 895'i mobil, 3 bin 137'si sabit telefon, bin 282'si uydu platformu, 124'ü kablo TV hizmetleriyle ilgili oldu.

Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla 1 milyon abone başına ortalama internet servis sağlayıcılığına ilişkin 2 bin 344, uydu platformu hizmetlerine 286, sabit telefon hizmetlerine yönelik 270, mobil hizmetlere ilişkin 221 ve Kablo TV hizmetleri hususunda 100 tüketici şikayeti kaydedildi.

Faturalar ve bağlantı sorunları

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin oldu. Bu yılın birinci çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 25,9'u faturalara ilişkin geldi. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu olan bağlantı sorunu, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayetin "aboneliğin feshi veya geçici olarak durdurulması"na ilişkin olduğu görüldü. Söz konusu şikayet, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 38,4'ünü buldu.

Sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet 66,7 ile bağlantıda gerçekleşirken, Kablo TV hizmetlerinde ise yine en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin olarak yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genç girişimciler Alaşehir’de projelerini anlattı
    1. Genç girişimciler Alaşehir’de..
    2. Eğitimde Medipol ayrıcalığı
    3. Mağazaya kaçak ilaç operasyonu
    4. AOSB’de işletmeler deneyimlerini..
    5. Başkan Orkan’danMuhtarları ile bir..
    6. Trabzon’da fındık toplama tarihleri..
    7. Elazığ Belediyespor 2 yeni yeteneği..
    8. Erganili vatandaş, sokak kedilerine..
    9. Film gibi operasyon! Şarlatan Oktar'ın..
    10. Josef de Souza, İstanbul'da
    11. Afganistan'da peş peşe patlamalar! Ölü..
    12. Kapıkule’de 6,5 milyon liralık kaçak..
    13. İskoçya'dan Boris Johnson'a..
    14. Afganistan'da saldırı! 20 güvenlik..
    15. Türkiye, 12 yıl önce başlattığı trans..
    16. Günay Tuncel kimdir? Günay Tuncel öldü..
    17. Afyonkarahisar, Dünya Motokros..
    18. KTO Heyeti Bünyan’da
    19. EÜ’nün “Efeler Yolu” projesi turizme..
    20. F-35, Türkiye ile daha rekabetçi
    21. Gazze'den ilk hacı kafilesi yola çıktı
    22. Yaşayan bebeğe ölü dediler
    23. Suriye sınırına komando sevkıyatı
    24. “En yüksek puanlı aday bana gelsin’’..
    25. İzmir'de PKK propagandası yapan 12..
    26. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi..
    27. Red Bull Uçuş Günü için geri sayım..
    28. Uğur Soğutma İstanbullularla buluştu
    29. Sakarya’da jandarma ekipleri ilçelerde..
    30. Geleceğin dev adamları Kocaeli’de..
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı