Elektronik haberleşme işletmecileri için yeni kriterler getirildi

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlandığına dikkati çekti. Sayan, BTK’nın yetkilendireceği elektronik haberleşme işletmecilerinin teknik, fiziki, mesleki yeterlilik, personel sayısı ve yerleşiklik şartlarının belirlendiğini vurguladı. Yönetmelik değişikliğiyle, yetkilendirilecek her işletmecinin asgari 50 metrekare ofisinin bulunması gerekeceğine işaret eden Sayan, “En az 2 üniversite mezunu personel çalıştırması, yabancı menşeli şirketlerinin müdür/ sorumlu müdürlerinin Türkiye’de ikamet etmesi istenecek” ifadesini kullandı. Yetkilendirme sürelerinin şirketlerin abone sayıları ve finansal büyüklükleri gibi kriterlere göre 3, 7, 15 yıl olarak belirlenebileceğini belirten Sayan, şunları kaydetti: “Şirketlerin doğrudan ya da dolaylı her nevi hisse devri BTK iznine tabi olacak. İşletmecilerimizin acentelerinin veya bayilerinin faaliyetlerinin sadece işletmecilerimizin hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olabileceği açıkça düzenlendi. Halihazırda fiziki olarak yapılan yazışmaların elektronik ortama taşınması için hukuki zemin oluşturuldu.”