0553 313 94 23
impression

Elektrikte yüzbinlerce kişiye müjde! Paralar iade edilecek

Elektrikte, yüzbinlerce aboneye, 100 TL’ye kadar kesinti tazminatı ödemesinin ardından şimdi de “bağlantı bedeli” iadesi yapılacak. Hesaplanan tutarın abonelere, ya nakit olarak aktarılacağı ya da abonenin elektrik faturasından düşürüleceği bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 18:04
Elektrikte yüzbinlerce kişiye müjde! Paralar iade edilecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 yılında elektrik mevzuatında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bölüm için gerekli yatırımı, şehiriçi dağıtım şirketi yapacak. Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Dağıtım şirketi, bu bedeli tarife üzerinden geri alacak.

EPDK, bazı illerde, söz konusu yatırımları abonelerin kendi ceplerinden yapmaya devam ettiğini belirledi. Dağıtım şirketleri uyarıldı. Ceza da kesildiği belirtiliyor. Bu şirketler, direkten sayaca kadar olan bölüm için hesaplanan tutarı abonelere iade edecek. İadelerle ilgili resmi internet sitesinden duyuru yapacak.

Büyük bir şehrin dağıtımını yapan bir şirketin de uyarıldığı belirtildi. Bu şirketin, en geç gelecek hafta abonelerini konuyla ilgili olarak bilgilendirmesi bekleniyor.

İade tutarı ne kadar?

Kaynakları, tutarın yatırıma, mesafeye ve kullanılan malzemeye göre değişeceğine dikkat çekti. Dağıtım şirketinin, gerekli hesaplamaları yapacağını ve abonelerine bu tutarları iade edeceğini kaydetti.

EPDK, kısa süre önce de 13 dağıtım şirketi hakkında günlük 12 saati aşan elektrik kesintileri nedeniyle abonelere kalite tazminatı ödemeleriyle ilgili karar almıştı. Bu kapsama giren kesintiden etkilenen konut abonelerine 50, ticarethanelere 100 TL tazminat ödenecek. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 18:04
  1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
  2. Elektrik
  3. Elektrik dağıtım firmaları
  4. Elektrikte yeni düzenleme
  5. paralar iade edilecek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maydanozun vücudumuza olan büyük etkisi!
    1. Maydanozun vücudumuza olan büyük etkisi!
    2. Kestane balı ve tarçın müthiş bir ikili
    3. Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı..
    4. Burun tıkanıklığına yol açan nedenler..
    5. Bebeğinizin gözleri güneşe karşı..
    6. Rusya, yeni stratejik silahı duyurdu!..
    7. İşte Rusya'nın yeni 'stratejik' silahı
    8. Türkiye ABD'deki saldırıyı kınadı
    9. Gebelikte uyku soruna yaşayan anne..
    10. Bakıyorsunuz iyi... Peki, okuyor..
    11. Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta,..
    12. Sokaklarda yaşayan vatandaşa belediye..
    13. Olaylı derbi sonrası ceza yağmuru!..
    14. Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı!..
    15. İngiliz devi Galatasaray'ın bedavaya..
    16. Tarihi kuleye zarar veren 3 kişiye..
    17. Rus gazını Türkiye'ye taşıyacak dev..
    18. Fenerbahçe-Alanyaspor maçı saat kaçta?
    19. Elektrikte yüzbinlerce kişiye müjde!..
    20. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...