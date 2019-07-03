Elektrikte 2 milyon abone "usulsüz" kullanım yapıyor

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Elektrik aboneliğini kendi üzerine almadan usulsüz tüketim gerçekleştiren veya taşınırken aboneliğini iptal ettirmeyen yaklaşık 2 milyon abone, başkasının elektrik borcunu ödeme riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Yargıtay'ın, geçen hafta verdiği "elektrik aboneliğini sonlandırmayan kişilerin elektriği kendi kullanmasa bile fatura borcundan sorumlu tutulacağı ve enerjiyi kullanan kişiyle birlikte faturayı ödemek zorunda kalacağı" yönündeki karar, dikkatlerin bu şekilde elektrik kullanan tüketicilere çevrilmesine yol açtı.

AA muhabirinin görevli tedarik şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 43,5 milyon elektrik abonesi bulunuyor.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre, tüm elektrik tüketicilerinin yeni bir hane veya iş yerine taşındıklarında elektrik aboneliğini kendi üzerlerine almaları veya bu yerleri boşalttıkları zaman aboneliklerini iptal ettirmeleri gerekiyor.

Bu işlemler, Türkiye'de bulunan elektrik abonelerinin yüzde 4,6'sını oluşturan yaklaşık 2 milyon tüketici tarafından gerçekleştirilmiyor.

Usulsüz kullanım yapan tüketiciler tespit edildiğinde ilk olarak aboneliğini üzerine alması yönünde uyarılıyor. Tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için 15 gün süre verilirken, belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen abonenin enerjisi kesiliyor ve kesme açma bedelinin 5 katı faturaya yansıtılıyor. Ayrıca aboneliği üzerine alıncaya kadar enerji verilmiyor.

- Güvence bedeli geri ödeniyor

Tüketiciler, müşteri hizmetleri merkezleri, e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik veya vergi numarasıyla abonelik işlemlerini tamamlayabiliyor.



Görevli tedarik şirketleri kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık abonelerden güvence bedeli alıyor.

Tüketici aboneliğini sonlandırırken herhangi bir borcu bulunmuyorsa güvence bedeli TÜFE dikkate alınarak güncelleniyor ve aboneye geri ödeniyor.

- Bilgileri güncel olan daha hızlı hizmet alıyor

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, abonelerin mesken, ticarethane ve diğer tüketim noktalarından ayrıldıktan sonra mutlaka aboneliklerini sonlandırması gerektiğini söyledi.

Aksi takdirde dağıtım şirketinin söz konusu tüketim noktası için eski abone adına fatura göndermeye devam ettiğini kaydeden Bakal, "Yeni tüketici, eski tüketici adına gelen faturaları ödemediği takdirde fatura kimin adına ise o tüketici mağdur oluyor. Vefat eden tüketicilerin varislerinin, merhum adına kayıtlı abonelikleri devam ettirmesi de yine usulsüz kullanıma giriyor." diye konuştu.

Bakal, tüketicilerin Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin kendilerine tanıdığı haklardan yararlanmak için de elektrik aboneliğini üzerine almaları gerektiğini belirterek, "Ayrıca, bilgilerin de güncel olması gerekiyor. Bilgileri güncel olan tüketiciye daha hızlı hizmet vermek mümkün oluyor. Elektrik tüketicilerinin mağduriyet yaşamamaları için tek yapmaları gereken aboneliklerini üzerine almak ve bilgilerini güncellemek. Tüketiciler elektrik aboneliklerine dair bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilir ve ayrıldıkları adrese ait adlarına kayıtlı abonelik varsa sonlandırabiliyor." ifadelerini kullandı.