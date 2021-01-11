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Otomotiv Elektrikli Yeni BMW iX3 ön siparişe açıldı
Otomotiv

Elektrikli Yeni BMW iX3 ön siparişe açıldı

2020 yılı pandeminin gölgesinde geçti.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 16:26:00 -
Elektrikli Yeni BMW iX3 ön siparişe açıldı

Salgın sebebiyle pek çok otomotiv fabrikası mart, nisan ve mayıs aylarında kapalı durumdaydı. Fabrikaların kapanması, tedarik sorunları nedeniyle 2020’de pek çok marka ve yeni model Türkiye’ye gelmedi. 2021 yılında da benzer bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı merak edilirken Borusan Otomotiv önemli bir açıklama yaptı. 2021 yılı içerisinde Borusan, Türkiye’ye yeni modellerin geleceğini duyurdu. İşte söz konusu marka ve modeller;

BMW: Yeni BMW 430i Convertible: 1. Çeyrek, Yeni BMW 420i Gran Coupé: 4. Çeyrek, Yeni BMW M3 Competition: 1. Çeyrek, Yeni BMW M4 Competition: 2. Çeyrek, Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer: 4. Çeyrek, Yeni BMW 630i Gran Turismo: 1. Çeyrek, Yeni BMW iX3: 1. Çeyrek, Yeni BMW iX: 4. Çeyrek.

Jaguar Land Rover: Jaguar E-PACE (Makyajlı), Jaguar F-PACE (Makyajlı), Jaguar XF (Makyajlı), Land Rover Discovery (Makyajlı): 2021’in ilk yarısı, Yeni Land Rover Defender 90 ve Defender X: 2021 yılı içerisinde.

MINI: MINI 3 Kapı (LCI), MINI 5 Kapı (LCI), MINI Cabrio (LCI), MINI Electric (LCI): MINI JCW 3 Kapı (LCI): 2. Çeyrek

BMW Motorrad: Yeni BMW R 1250 RT, Yeni BMW R 18 Classic, Yeni BMW M 1000 RR, Yeni BMW S 1000 R, Yeni BMW R nineT, Yeni BMW R nineT Pure, Yeni BMW R nineT Scrambler, Yeni BMW R nineT Urban G/S: 1. Çeyrek Araçların takvime uygun şekilde gelmesi planlanıyor. Fakat pandemi koşullarının ne getireceği tam olarak bilinmediği için kaymaların da olabileceğinin bilgisi verildi.

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