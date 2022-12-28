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Yerel Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı!
Yerel

Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı!

Kocaeli’de ruhsatsız silah satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Tabanca ve tüfeklerin ele geçirildiği operasyonda, elektrikli süpürgenin haznesinden el bombası çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 16:18:00 -
Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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