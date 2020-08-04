Elektrikli scooter ile yola inen yandı! İşte cezası

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri olan ve Türkiye’nin pek çok ilinde yaygın şekilde kullanılmaya başlayan elektrikli scooter kiralama girişimi Martı'ya yönelik ceza kesilmeye başladı.

İstanbul Maltepe'de kiraladığı elektrikli scooter ile karayolunu kullanan Emin Sönmez isimli vatandaş trafik ekipleri tarafından durduruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sönmez'e elektrikli scooterı karayolunda kullanmaktan kaynaklı 132 TL ceza kesildi.

CİMER'e yapılan şikayetler üzerine İzmir Valiliği, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda, elektrikli scooter kullanan kişiler hakkında cezai işlem uygulanabileceğini açıklamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaygın şekilde kullanılan elektrikli scooterlar için “Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor” diyerek uygulamaya yönelik bir çalışmanın yakın zamanda açıklanacağının sinyalini vermişti.