Elektrikli şarj soketi için hedef 38 bin!

Bu yıl 3 bin 378 olan elektrikli araç şarj soket sayısının 2053'te 37 bin 946'ya çıkarılması hedefleniyor.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, 2029, 2035 ve 2053 projeksiyon yılları için ihtiyaç duyulan elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayılarının belirlenerek şehirler arası kara yolu ağındaki tüm yolculukları kapsayacak optimum şarj istasyonu konumunu tespit ettiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda yeşil dönüşüm yolculuğunda çevre dostu adımlarının devam ettiğini belirtti.

Karaismailoğlu, paylaşımında, "Hedef 2053 sıfır emisyon. Ülkemizde elektrikli araçların sürdürülebilir ve erişilebilir bir şarj altyapısına sahip olması için şarj istasyonlarının mekansal analizleri değerlendirilerek Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Modeli çerçevesinde ortalama yolculuk, enerji tüketimi, sürüş̧ süresi değişkenleri doğrultusunda planlama yaptık." ifadelerini kullandı.

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