Elektrikli ekskavatör ürettiler! İnşaat alanlarında gürültüye son

İnşaat sahalarının vazgeçilmezi olan ekskavatörler, yüksek gürültü seviyeleriyle çevreye ve çalışanlara olumsuz etkiler yaratıyordu. Ancak CASE Construction Equipment bu soruna yenilikçi bir çözüm getirerek sektörde bir ilke imza attı.

Dünyanın ilk elektrikli ekskavatörü CASE EV580, sıfır emisyon ve düşük gürültü seviyeleriyle inşaat sahalarını daha yaşanabilir hale getiriyor. Elektrik motoruyla çalışan EV580, çalışırken herhangi bir zararlı gaz salımı yapmıyor. Bu sayede hava kalitesi korunuyor ve çevreye duyarlı bir inşaat süreci sağlanıyor.

Geleneksel ekskavatörlere göre çok daha sessiz çalışan EV580, işçilerin iş güvenliğini artırıyor ve çevreye rahatsızlık vermiyor. CASE 580EV, 400 voltluk altyapı üzerine inşa edilmiş 80 kW kapasiteli iki elektrik motoru ile geliyor.

71 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirilen ekskavatör, firmanın dizel motorlu 580SN ekskavatör modeli ile aynı çalışma kapasitesine sahip. CASE 580EV, henüz seri üretimde değil. CASE'in açıklamasına göre EV580 yıl sonuna kadar 5 adet üretilecek.

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