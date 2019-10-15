0553 313 94 23

Elektrikli çit üretip 90 ülkeye ihraç ediyorlar

Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın geliştirdiği güneş enerjisiyle çalışan çitler, ihraç edildiği 90 ülkede tarım ürünleri ve arı kovanlarının yaban hayvanlarından korunmasını sağlıyor.

15 Ekim 2019 Salı 11:44
Elektrikli çit üretip 90 ülkeye ihraç ediyorlar

Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, tarım ürünleri ve arı kovanlarının yaban hayvanlarından korunması amacıyla ürettikleri elektrikli çitleri 90 ülkeye ihraç ediyor.

Elektrikli çit için Ar-Ge çalışmalarına 4 yıl önce başlayan şirket, iki senedir seri üretim yapıyor.

Tarım ürünleri ve kovanları yaban hayvanlarından koruyan ve Türkiye'nin 700 noktasında satışa sunulan sistem, Balkan ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere 90 ülkeye satılıyor.

Firmanın üretim sorumlusu Ahmet Soner Özdoğan, AA muhabirine, elektrikli çitlerin dünyada 30 yıldır yaygın olduğunu söyledi.

Bu sistemi yerli imkanlarla üretmek amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Özdoğan, "Güneş enerjisini kullanarak çiftçimize faydalı olmak için bu sektöre atıldık. Çiftçinin dostu, ürettiği ürünleri koruyan bir sistem. Ürünler yaban hayvanları tarafından ziyan ediliyordu. Bu sistem çiftçilerin yetiştirdiği sebzeyi, meyveyi ve arıcıların ballarını yabani hayvanlardan koruyor." dedi.

Bursa'da çiftçilerin yaban hayvanları nedeniyle patates ekemediği dağlık bir bölgede sistemi denediklerini ve olumlu sonuçlara ulaştıklarını dile getiren Özdoğan, gerekli onayları alıp üretime geçtiklerini aktardı.

İhracat yaptıkları ülkelerdeki müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Özdoğan, şöyle konuştu:

"Başka ülkeler yeni bir ürüne ön yargılı davranabiliyor. Yaklaşık iki yıldır bu testlerden başarıyla geçtik. 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. En çok Balkan ülkeleri ile Afrika ülkeleri bizi tercih ediyor. Türkiye'nin de 700 noktasında arıcılar ve çiftçilerin yanındayız. Bu ürünler daha önce ithal ediliyordu. Bu ithalatın önüne geçmeye başladık. Geçen yıl yaklaşık 500 bin dolarlık ihracat yaptık. Bu rakamı her geçen yıl daha da artırarak Türkiye'nin bu konuda öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacağız."

Özdoğan, güneş panelli sistemlerin, elektriğin olmadığı yerlerde kullanıldığını belirtti.

Elektrikli çitin çalışma prensibine değinen Özdoğan, "Korumak istediğimiz alanın etrafı iletken bir telle çevriliyor ve buraya 10 bin volt elektrik veriliyor. Akımı çok düşüktür, insana zarar vermez. Bu sistem yaban hayvanlarını geri püskürtür." ifadelerini kullandı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:44
  1. Bursa
  2. Elektrikli çit
  3. güneş paneli
  4. tarım ürünleri
  5. arı kovanları
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
    1. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
    2. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
    3. Şehit polisin cenazesi törenle..
    4. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
    5. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
    6. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
    7. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
    8. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
    9. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
    10. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
    11. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
    12. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
    13. Engelliler yaş beklemeden emekli..
    14. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
    15. Türkiye'ye yaptırım kararı..
    16. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
    17. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
    18. Harekattaki askerlerimize incirli destek
    19. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
    20. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
    21. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
    22. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
    23. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
    24. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
    25. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
    26. Teröristler bir kez daha sivillere..
    27. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
    28. Cep telefonu kullananları..
    29. Dualarımız Mehmetçik için
    30. Ekmek parası için çalışırken..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!