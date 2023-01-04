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Aktüel Elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 18:32:00 -
Elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletiyle seyreden Mustafa Akça (28), Gedik Mahallesi Mezarlık mevkisinde kontrolü kaybederek düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kafasını çarpan Akça'nın öldüğünü belirledi.

Akça'nın cenazesi Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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