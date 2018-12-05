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Elektrikli bisiklet seyyar arabaya çarptı, yolcu yaralandı!

Karaman'da seyyar arabaya çarpan elektrikli bisiklette bulunan yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
Elektrikli bisiklet seyyar arabaya çarptı, yolcu yaralandı!

Karaman’da elektrikli bisikletin seyyar arabaya çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yere savrularak yaralandı

Kaza, Alişahane Mahallesi Aktekke Kent Meydanı yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski hastane yönüne seyyar arabasını iteleyerek gitmekte olan Sayed Hosseyn H.’ye,(38), arkadan gelmekte olan Türk Yılmaz İ.’nin (77) kullandığı elektrikli bisiklet yandan çarparak devrildi. Kazada elektrikli bisikletin arkasında yolcu olarak bulunan Türk Yılmaz İ.’nin eşi Fadime İ. (69) yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yaşlı kadın, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
  1. elektrikli bisiklet
  2. seyyar araba
  3. Aktekke Kent Meydanı
  4. Sayed Hosseyn H.
  5. Türk Yılmaz İ.
  6. Karaman Devlet Hastanesi

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