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Ekonomi Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor
Ekonomi

Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor

Yeniakit Publisher
2023-11-04 16:01:00 - 2023-11-04 16:01:48
Elektrikli araçta kapışıyorlar! Amerika bunun iÇİN mücadele ediyor

Amerika ile Çin arasındaki ekonomik mücadele elektrikli araç piyasasında da sürüyor. İşte bu güç mücadelesinin uluslararası ekonomideki yansımaları:

Dünya genelinde elektrikli araç sektörünün gelecek vizyonu bağlamında çalışmalar sürdürülürken Tesla'nın başı çektiği "elektrikli araç" segmenti orta vadede yeni çekişme alanlarına da kapı aralayacak görünüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Küresel Elektrikli Araç Görünüm Raporu'na göre, de elektrikli araç satışlarında kazanılan ivmenin daha da hız kazanması bekleniyor.

Dünya geneli artışta

Dünya genelinde 2022'de 10 milyondan fazla elektrikli araç satılırken, satışların bu yıl yüzde 35 artışla 14 milyona ulaşması öngörülüyor. Elektrikli araç satışlarında Çin, Avrupa ve ABD hakim pazarlar olarak öne çıkarken, küresel çapta elektrikli otomobil satışlarının geçen yıl yüzde 60'nın gerçekleştiği Çin lider pozisyonda.

Elektrikli güç mücadelesi

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre 2021'den bu yana ABD'de elektrikli araç şarj cihazlarına da 500 milyon dolardan fazla yatırım yapıldı. Ekonomik ve teknolojik mücadelede Amerika karşısında elini güçlendirmek isteyen Çin, elektrik aksamından batarya ve çiplere kadar geniş portföyde sanayi üstünlüğünü ele geçirmek istiyor

Yatırım seferberliği

Tesla, General Motors (GM), Ford, Rivian, Lucid Motors, Proterra, Lordstown Motors ve Canoo gibi firmalar ülkenin önde gelen elektrikli araç üreticileri arasında. Çin'de ise Çinli elektrikli araç üretici konumunda BYD, SAIC, NIO, GAC, Li Auto Inc., Geely, XPeng, Huawei, Changan Auto ve Great Wall Motor yer alırken yatırım seferberliğinde de Türkiye üzerinden açılım planlamaktalar.

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