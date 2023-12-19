Elektrikli araçların alt yapısı sağlam mı? Benzinli araçların ömrü 2045’e kadar uzayabilir

Elektrikli araç satışları bu yıl ülkemizde rekor kırarken, ülkemizdeki elektriklileşme evresine karşın Dünya çapında elektrikli araç geçişinde üretim maliyetlerinin etkisiyle yavaşlama gözleniyor. Diğer taraftan her geçen gün yeni teknolojilerle donatılan içten yanmalı motorlar, daha düşük emisyon değerleri, daha düşük yakıt tüketimleri ve daha küçük hacimden daha yüksek güç elde etme kabiliyetlerini hibrit yapıyla birleştirmeye devam ediyor.

Altyapı tam sağlanabildi mi?

Dünya genelinde sıfır emisyonla ulaşım konsepti giderek önem kazanırken, yüzde yüz elektrikli araçlar teknoloji ve altyapı açısından henüz tam anlamıyla olgunluğa ulaşabilmiş değil. Elektrikli araca geçiş sürecinde birçok kullanıcı için hibrit otomobillerin önümüzdeki yıllarda kilit bir rol üstleneceğini söyleyen Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, “Elektrikli araçlardaki var olan algı, gerçekliğin daha ötesinde ve gelişime ihtiyacı var. Ortalama hibrit bir aracın yakıt tüketimi için 10 yıl önce 5-6 litreleri konuşurken bugün 100 kilometrede 2,5 litre benzin tüketir hale geldiler. Bu sessiz gelişim benzinli motorlar için her şeyin bitmediği anlamına geliyor. 2030’lu yılları konuştuğumuz tam elektrikliye geçiş periyodunda benzinli motorların ömrü 2045 yılına kadar uzayabilir. ” dedi.

Hibrit araçlar gelişiyor



İçten yanmalı motorların yakın gelecekte yerini elektriklilere bırakacağına yönelik genel bir kanı hâkimden, üreticiler benzinli motorla elektrikli motoru bir arada sunabilen hibrit araçlar geliştirmeye devam ediyor. Birçok otomobil üreticisi, regülasyonlar nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içinde sıfır emisyon hedefine ulaşmak adına elektrikli araç üretimine ağırlık verirken, Dünya genelinde elektrikli araç satışlarında yavaşlama görüldüğü belirtiliyor.