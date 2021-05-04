Elektrikli araçlar rekor kırdı! 2020’de 120 milyar $’lık satış

Onur Yılmaz

Son yıllarda elektrikli araçlara duyulan ilgi artıyor. Bu ilginin sebebi olaraksa artan benzin fiyatları ve karbon kirliliği gibi durumlar gösteriliyor. Dünyada satılan elektrikli araçların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre rekor (yüzde 41) artışla 3 milyon oldu. Tüketiciler elektrikli araçlara 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 50 artışla 120 milyar dolar harcama yaptı.

Pazarda yüzde 4.6'yı oluşturdu

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Küresel Elektrikli Taşıtlar 2021 raporuna göre, otomotiv pazarındaki daralmaya rağmen, geçen yıl dünya genelinde satılan elektrikli araçların sayısı yüzde 41 artışla 3 milyon seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli araç satışları geçen yıl dünyadaki toplam araç satışlarının yüzde 4,6’sını oluşturdu. Tüketicilerin elektrikli araçlara yaptığı harcama 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 120 milyar doları buldu. Aynı zamanda, hükümetlerin elektrikli araçlara sağladığı destek ve teşvikler de 14 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sayı 10 milyonu aştı

Geçen yıl elektrikli araç satışlarında rekor olarak kayda geçen bu artışla, dünyada kullanımda olan toplam elektrikli araçların sayısı 10 milyonu aştı. Toplam elektrikli kamyonet, kamyon ve otobüslerin sayısı da yaklaşık 1 milyona ulaştı. Bu dönemde halka açık hızlı ve yavaş şarj ünitesi sayısı 1 milyon 300 bin oldu. Elektrikli araç satışlarında ilk kez Avrupa, Çin’i gerisinde bıraktı. Avrupa, geçen yıl ilk defa Çin’i geride bırakarak 1,4 milyon adet satışı gerçekleştirdi ve 2019’a göre satışları ikiye katladı. Çin’deki elektrikli araç satışları ise bu dönemde yüzde 9 artışla 1,2 milyon adet olarak kayıtlara geçerken, ABD’de 295 bin elektrikli araç satıldı. Çin’in toplam elektrikli araç filosu geçen yılki satışların ardından 4,5 milyona, Avrupa’nın ise 3,2 milyona yükseldi.

2030’da 145 milyon elektrikli araç

Elektrikli araç pazarının her geçen gün büyümesi bekleniyor. Dünyada elektrikli araç pazarının gelecek 10 yılda önemli bir büyüme kaydedeceğini öngören rapora göre, mevcut politikalar ve eğilimler ışığında 2030’da yollardaki toplam elektrikli araç, ağır vasıta, kamyonet ve otobüslerin sayısı 145 milyona ulaşacak.