Elektrikli araçlar Körfez’de piste çıktı

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 65 takımın, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ise 36 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Elektrikli araçlar, tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlandı. Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmalarda, yetenekli gençler, tasarladıkları çevre dostu araçlarla mücadele ediyor.

Liselilerden talep geldi

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, önceki yıllarda etkinliği sadece üniversiteli öğrencilerle düzenlediklerine dikkati çekerek, öğrencilerden gelen talep doğrultusunda yarışmaya ilk kez liseleri de dahil ettiklerini dile getirdi. Mandal, 65 üniversite ve 36 lise takımının yarışmaya katılmaya hak kazandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

‘Biz varız’ diyorlar

“Liseli öğrencilerden benim bu yıl için en çok gördüğüm şu: Kuvvetli bir şekilde ‘Biz varız’ diyorlar. Bu yıl biz yarışmayı başlattık liseler için ama gelecek yıl hem tasarımlarıyla hem ürettikleri teknolojiyle çok daha iddialı liseli gençleri göreceğimize inanıyorum. Öğrenciler, sadece eğitim süreciyle değil, üniversitede de bu çalışmayı devam ettirmek istiyorlar. Bu gençlerin ne kadar önünü açarsak o kadar gidebilecek nitelikte.”

Final yarışları bugün yapılıyor

Öte yandan; bugünkü finalleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da yerinde takip etmeleri bekleniyor.