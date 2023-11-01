Elektrikli araçlar bu fuardan ‘elektrik’ alacak

Türkiye’de elektrik araç sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Temmuz 2023 itibariyle trafikte yaklaşık 33 bin elektrikli araç bulunuyor. Yerli ve milli ilk otomobil olan Togg da yollardaki yerini hızla alıyor. Elektrikli araç satışlarının kazandığı bu ivme, şarj ihtiyacının da artmasına ve sektörün büyümesine olanak tanıyor. Peki yeterli şarj istasyonu var mı? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) son verilerine göre Türkiye’de 8 bin 861 şarj noktası bulunuyor.

Şarj konusu ilerleyen sürecin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya aday. İşte yarın İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci kez kapılarını açacak ve 4 Kasım’a kadar sürecek olan EV Charge Show, Elektrikli Araç Şarj Teknolojisi ve Ekipmanları Fuarı ve Konferansı, elektrikli otomobillerin şarj konusunu bütün yönleri ile ele alacak. Fuar ve konferansı Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu’na üye derneklerden biri olan Türkiye Elektro Mobilite Derneği (AVERE) işbirliği ile düzenleniyor.

Hem fuar hem konferans

Etkinliğin fuar bölümünde elektrikli araç şarj donanımı ve yazılımı, akıllı ve hızlı şarj çözümleri, şarj istasyonları için güneşten enerji üretimi, enerji depolama ve pil yönetim sistemleri, şarj istasyonu tasarımı, inşaası ve işletme hizmetleri başta olmak üzere e-mobilite ekosisteminde yer alan elektrikli araçlar, şarj istasyon operatörleri, proje geliştirme, mühendislik, tedarik ve uygulayıcıları, elektrik üretim ve dağıtım şirketleri, tesis yönetim şirketleri, ekipman finans kuruluşları, enerji danışmanlık firmaları, test, ölçüm ve sertifikasyon hizmetleri gibi ana unsurlarda hizmet veren firmalar yer alacak.

Konferans bölümünde 3 gün boyunca toplam 13 oturum yapılacak ve Türkiye’nin elektrikli ulaşıma geçişinde neyin nasıl yapılması gerektiği, E-mobilite'nin sağlıklı ve hızlı büyümesi konuşulacak. Konferans bölümünde ayrıca “Dünya ve Avrupa elektrikli araç, pil ve şarj pazarındaki gelişmeler”in yanı sıra, “Elektrikli araçları daha hızlı ve verimli şarj etmek için kullanılan yeni teknolojiler”, “Apartman yönetimleri elektrikli araç şarj etmek için istasyon kurabilir mi, kurulabilirse nasıl?”, “Elektrikli araçlar 5-6 dakika içerisinde yüzde 80’e kadar şarj olabilecek mi?”, “Elektrikli araç garanti süresi ne kadar? Batarya değişimi ne zaman düşünülür?” gibi konular ve sorular masaya yatırılacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konferansın ikinci gününde ayrıca Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu’nun (TOBFED) “Satış Sonrası Elektrikli Araçlar – TOBFED” oturumu da gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır katılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanı Fatih Kacır, EPDK Enerji Dönüşüm Daire Başkanı Zafer Korkulu, İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, İBB Ulaşım Planlama Müdürü Melda Horoz, İstanbul Enerji AŞ. Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İETT Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Yılmaz, AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Avcı, CHAdeMO Derneği Direktörü Tomomi HAKOMORI, TOBFED-Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu Genel Başkanı Serkan Bakırtaş ve daha birçok önemli isim konferans oturumlarında konuşmacı olarak yer alıyor.