Elektrikli araca tam alışabildik mi?

Türkiye’de elektrikli araç kullanımına yönelik bilinç ve farkındalığın henüz tam gelişmediğini belirten Enyakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Elektrikli araçlar daha çevreci, daha sessiz, daha konforlu ve çok daha fazla ileri teknolojik donanıma sahip. Elektrikli araçların maliyet avantajı da büyük bir ayrıcalık sunuyor. Şarj istasyonları yaygınlaştıkça, kullanıcı sayısında rekor artışlar bekliyoruz” dedi.

26 milyon araç yolda

Uluslararası Enerji Ajansı’na göre dünya genelinde 26 milyondan fazla elektrikli araç yollarda. Research and Markets verilerine göre ise elektrikli araç sayısı, 2030’a kadar yıllık oranıyla 80,7 milyona ulaşacak.

Yıl sonu hedefi 50 bin elektrikli araç

Şenses, “Türkiye’deki kullanıcıların çok merak etmelerine rağmen elektrikli araçlar konusunda çekimser olduklarını gözlemliyoruz. Kullanıcı deneyimi arttıkça, avantajlar ve konfor öne çıkacak, kullanım oranlarında ciddi yükselişler olacaktır. Şarj istasyonlarının yaygınlaşması da araç sayısındaki artışa pozitif etki edecektir” dedi.

Pazarda üçüncü sırada yer alıyor

Tayfun Şenses, elektrikli araçların artmasıyla 2020 yılından sonra şarj istasyonlarının kurulumu ve sayısında ciddi ivmelenme başladığını belirterek, “2022 yılında ise düzenlemeler ve yönetmeliklerin çıkmasıyla bu yasal zemine kavuşmuş oldu." dedi.