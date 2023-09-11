Elektrikli araç satışı altı kat arttı: Türkiye’nin milli TOGG T10X'i lider oldu! Türkiye'ye ciddi para girişi olacak

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları yılın ilk sekiz ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet oldu.

Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 64,3 artışla 582 bin 419 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,4 artarak 172 bin 863 adet oldu.

Benzinliden vazgeçmedik

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 401 bin 118 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 91 bin 492 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 60 bin 489 ve otogazlı otomobil satışları da 6 bin 429 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları 22 bin 891'le otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 bin 283 elektrikli otomobil satılmıştı.

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Elektriklilerde 6 kat artış

Benzinli otomobil satışları bu yılın ilk 8 ayında 2022'in aynı dönemine göre yüzde 61,6, dizel otomobil satışları yüzde 51,7 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 2,4 yükseldi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 65,7 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 597,3 artış kaydetti.

Elektriklinin payı yükseldi

Ocak-Ağustos 2022'de yüzde 70 olan benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 61,6'ya geriledi.

Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 17'den 15,7'ye ve otogazlı otomobillerin payı 1,8'den yüzde 1,1'e geriledi.

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,9'dan yüzde 3,9'a yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10,3'ten yüzde 10,4'e çıktı.

TOGG satış rakamları

ODMD verilerine göre, TOGG ilk 8 ayda T10X modeliyle 3 bin 400 teslimata imza atarak, elektrikli araç segmentinin lokomotif markası olmayı başardı.

T10X, satışa sunulduğu nisan ayından bu yana geçen 4 ay içinde otomotiv pazarında önemli başarılar elde etti.

T10X, tüm elektrikli araçlar pazarında yüzde 18,2, elektrikli SUV segmentinde yüzde 33,3, elektrikli C-SUV segmentinde yüzde 55,3 ve ağustos ayında tüm binek araç pazarında yüzde 3'lük pazar payına ulaştı.

Ayrıca TOGG T10X, tüm elektrikli araçlar pazarında en çok satan marka ve model kategorisinde lider oldu. Öte yandan Türkiye'de Model Y modeliyle satışa başlayan Tesla, ülke bazlı resmi satış adetlerini bildirmemeyi tercih ediyor.