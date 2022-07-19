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Ekonomi Elektrik ve elektronik sektöründen 6 ayda 7.3 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Elektrik ve elektronik sektöründen 6 ayda 7.3 milyar dolarlık ihracat

Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 7 artışla 7 milyar 343 milyon 976 bin dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 23:14:00 -
Elektrik ve elektronik sektöründen 6 ayda 7.3 milyar dolarlık ihracat

Bu dönemde sektörün ihracatı dalgalı görünüm arz etti. İhracat ocakta 980 milyon 455 bin dolar, martta 1 milyar 366 milyon 975 bin dolar, mayısta 1 milyar 65 milyon 633 bin dolar ve haziranda 1 milyar 359 milyon 402 bin dolar oldu. İhracatta ilk sırada 801 milyon 402 bin dolarla Birleşik Krallık yer aldı. Bu ülkeyi 677 milyon 57 bin dolarla Almanya, 433 milyon 616 bin dolarla Fransa, 351 milyon 540 bin dolarla İtalya ve 314 milyon 686 bin dolarla İspanya izledi. Sektörün ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği ihracatta iller düzeyinde İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul’dan gerçekleştirilen 3 milyar 710 milyon 740 bin dolarlık dış satım, sektörün toplam ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine karşılık geldi. İstanbul’u 1 milyar 87 milyon 41 bin dolarla Manisa, 425 milyon 945 bin dolarla Denizli, 418 milyon 922 bin dolarla Kocaeli ve 384 milyon 279 bin dolarla İzmir takip etti.

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