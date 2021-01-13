Elektrik üretiminin yüzde 42,4’ü yenilenebilir enerji kaynaklarından

Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 11 Ocak 2021 itibarıyla 49 bin 467 megavatı geçtiğini söyledi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinde görülen artışın sevindirici olduğunu dile getiren Ercömert, şöyle devam etti:

“2020’de ülkemizde elektrik üretimi 305 milyar kilovatsaat olup, üretimde ilk 5 kaynak yüzde 34,8 payla kömür, yüzde 25,6 payla hidroelektrik, yüzde 22,7 payla doğal gaz, yüzde 8,1 payla rüzgar ve yüzde 3,8 payla güneş enerjisi oldu. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların toplam payı ise yüzde 42,4’e ulaştı.”

İlk üçte hidroelektrik, rüzgar ve güneş var

Ercömert, 2020’deki elektrik üretiminde yenilenebilir enerjide en büyük paya sahip 3 kaynağın hidroelektrik, rüzgar ve güneş olduğunu söyledi.

Geçen yıl toplamda 104,5 milyar kilovatsaat temiz elektrik üretildiğini dile getiren Ercömert, “11 Ocak 2021 itibarıyla ülkemizin elektrik üretim santralleri kurulu gücü 96 bin megavatı geçti. Yenilenebilir güçte en büyük 3 kaynağı, 31 bin 160 megavatla hidroelektrik santralleri (HES), 8 bin 878 megavatla rüzgar enerjisi santralleri, 6 bin 623 megavatla güneş santralleri oluşturdu. Ülkemiz, hidroelektrik enerji kurulu gücünde halen Avrupa’da 2’nci, güneş enerjisi gücünde 6’ncı ve rüzgar enerjisi gücünde ise 7’nci sırada” dedi.

Ercömert, Türkiye’nin elektrik üretiminin 2019’da yüzde 29,5’inin, 2020’de ise yüzde 25,6’sının hidroelektrik santrallerinden sağladığını bildirdi.

7,5 milyar dolarlık tasarruf sağlandı

HES’lerin elektrik üretimindeki önemine işaret eden Taner Ercömert, “Hidroelektrik santrallerden geçtiğimiz iki yılda sağlanan 88,6 ve 78,1 milyar kilovatsaatlik elektrik üretimiyle 2 yılda tutarı 7,5 milyar dolara ulaşan enerji ithalatı önlendi. HES’lerin öncülüğünde diğer yenilenebilir kaynakların da geliştirilmesi Türkiye’nin temiz enerji hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynuyor” diye konuştu.