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Elektrik trafosuna asılı kalan kumruyu itfaiye kurtardı

Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki elektrik trafosunun çatı katında, ayağında iple asılı olarak mahsur kalan kumru kuşunu, vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

23 Ekim 2018 Salı 17:43
Elektrik trafosuna asılı kalan kumruyu itfaiye kurtardı

Bağlar Şeyh Şamil mahallesi, Cengizler Caddesi üzerinde bulunan ve mahalleye elektrik enerjisi verilmesini sağlayan trafonun çatı katında, ayağındaki iple asılı halde bir kumru kuşunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafonun arka tarafında asılı olarak mahsur kalan kumru kuşunu kurtarmak için çalışma başlattı. Trafo duvarına uzatmalı merdiven dayayan itfaiye erlerinden biri basamakları tırmanarak kuşun olduğu çatı katına ulaştı. Yanında getirdiği bıçakla ipi kesen itfaiye eri, kumru kuşunu aşağı indirdi. Daha sonra aşağıda da ayağına bağlı olan ipi kesen itfaiye erleri, kurtardıkları kumru kuşunu serbest bıraktı.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:43
  1. Diyarbakır
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