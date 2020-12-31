  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı
Ekonomi

Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:15:41 -
Elektrik tarifelerine ortalama yüzde 6 zam yapıldı

İSTANBUL (AA) - Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu yayını kafir bile yapmaz! Star TV, Müslüman toplumu böyle dinamitliyor
Medya

Bu yayını kafir bile yapmaz! Star TV, Müslüman toplumu böyle dinamitliyor

Serap Paköz’ün sunduğu ve Star TV'de ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programında sapkın ensest haberleriyle Müslüman toplum adeta dinamitle..
Donald Trump vazgeçmiyor! Yeniden harekete geçti
Dünya

Donald Trump vazgeçmiyor! Yeniden harekete geçti

Donald Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıkland..
Yine iftira attı, yine rezil oldu! BirGün yalanı bile eline yüzüne bulaştırdı
Medya

Yine iftira attı, yine rezil oldu! BirGün yalanı bile eline yüzüne bulaştırdı

BirGün gazetesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı aşı takvimini görmezden gelerek, “Aşı belirsiz, takvim yok” iftirası attı...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay