Elektrik provokasyonu sürüyor! Kılıçdaroğlu gaz lambası ile açıklama yaptı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyince yasal düzenleme gereği evinin enerji akışı kesildi.

Geceliği 100 bin liralık ultra lüks otelde konaklayan Kılıçdaroğlu, "Eşimle birlikte bir hafta boyunca bu karanlıkta kalacağız. Tereddüt ediyor muyuz asla. Ben ne ağzında gümüş kaşıkla doğdum ne de saraylarda yaşadım." diyerek rol kesti.

Ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak elektrik faturasını ödemeyip halkı kışkırtmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu eylemi de sosyal medyada tepki ile karşılandı.