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Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:18:30 -
Elektrik kontağından çıkan yangın aracı küle çevirdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Hekimzade Mahallesi Şehit Halil Serdar Sokağı’nda meydana geldi. M.G’ye ait olan 10 ACR 935 plakalı araçta elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale etmesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

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