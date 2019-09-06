Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu
Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü’nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.06 Eylül 2019 Cuma 10:07
Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü’nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, elektrik kaçağının sebep olduğu yangın evin üst katında çıktı. Ev sahibi Murat Altuntaş dumanların çıkmasını fark ederek itfaiyeyi aradı. Alevler büyümeden ev halkı dışarı çıkarıldı.
Yangın komşular ve itfaiye yardımı ile kısa sürede söndürüldü.
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