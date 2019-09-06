Elektrik kaçağından çıkan yangın korkuttu Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü’nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Geç Köyü’nde iki katlı evde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, elektrik kaçağının sebep olduğu yangın evin üst katında çıktı. Ev sahibi Murat Altuntaş dumanların çıkmasını fark ederek itfaiyeyi aradı. Alevler büyümeden ev halkı dışarı çıkarıldı.

Yangın komşular ve itfaiye yardımı ile kısa sürede söndürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.