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Ekonomi Elektrik faturalarına kallavi zam geliyor! Hem de öyle böyle değil! Bu gerçekten doğru mu
Ekonomi

Elektrik faturalarına kallavi zam geliyor! Hem de öyle böyle değil! Bu gerçekten doğru mu

Yeniakit Publisher
2023-09-18 13:16:00 -
Elektrik faturalarına kallavi zam geliyor! Hem de öyle böyle değil! Bu gerçekten doğru mu

Benzin ve motorine üst üste gelen zamlar sonrası bir kallavi zammın da elektriğe geleceği iddia edildi. 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 ile 30 arasında zam bekleniyor...

Benzin ve motorine üst üste gelen zamlar sonrası bir kallavi zammın da elektriğe geleceği iddia edildi. 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 ile 30 arasında zam bekleniyor...

Yerel seçimler öncesinde elektrikte izlenecek tarife politikası konusunda bir çalışma yürütüldüğü ileri sürüldü. Elektrik zam oranının ise yüzde 20 ila 30 arasında olacağı iddia edildi.

Buna göre; 1 Ekim’de elektriğe yüzde 20 ila 30 arasında zam bekleniyor. 

 
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