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Aktüel Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu
Aktüel

Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 07:20:31 -
Elektrik direğindeki yangın paniğe neden oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yanan elektrik direği paniğe neden oldu.

Dumlupınar Mahallesi Efes Sokak'taki elektrik direği, henüz öğrenilemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, binada oturanları önce tahliye etti.

Ardından elektriği kesen ekipler, sönen elektrik direğini, su ve köpükle soğuttu.

Elektrik direğindeki yangının söndürülmesiyle binada oturanlar evlerine döndü.



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