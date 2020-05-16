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Elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bahçesindeki ahıra elektrik çekmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:55:14 -
Elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bahçesindeki ahıra elektrik çekmek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik işleri yaptığı öğrenilen Nizamettin Pehlivan bahçesindeki ahıra elektrik tesisatı çekmek için elektrik direğine çıktı. Bu esnada elektrik akımına kapılan Pehlivan’ı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ile elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan elektrik dağıtım şirketine bağlı ekiplerce enerji kesilerek, Pehlivan bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nizamettin Pehlivan, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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