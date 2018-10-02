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Elektrik borcu olanlara sevindirici haber!

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ, icralık elektrik borçları bulunan kullanıcıların, hizmetlerden kesintisiz faydalanmalarını sağlayarak mağduriyetlerini gidermek için kampanya başlattı.

02 Ekim 2018 Salı 11:08
Elektrik borcu olanlara sevindirici haber!

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ)'tan yapılan açıklamaya göre; 

Kampanya kapsamında 31 Aralık 2011 öncesi fatura dönemine ait icra takibine konu olan (kaçak elektrik kullanım borçları dahil) mesken-ticarethane-tarımsal sulama tarife grubuna dahil elektrik  borcu bulunan tüm abonelerine borçlarını faizsiz kapatma imkanı sunuluyor.

İcra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin peşin olarak defaten ödenmesi halinde geçerli olacak kampanyadan faydalanabilmek isteyen abonelerin, 01 Ocak 2012 sonrası döneme ait cari borçlarının bulunmaması kaydıyla, başvuru ve ödemelerini 31 Kasım 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Kampanya kapsamında aboneler, başvuru ve ödemelerini TREDAŞ'ın sözleşmeli olduğu hukuk bürolarıyla iletişime geçerek şirket banka hesaplarına nakit veya kredi kartıyla yapabilecek. 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:08
  1. trakya

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