Yurdun pek çok ilinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Başta İstanbul, İzmir, Aydın ve Muğla’da yaşanan kesintilerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul elektrikler ne zaman gelir?

Elektrik arıza nerede var? Elektrik kesintisi ne kadar sürer?

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda pek çok ilde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Söz konusu kesintilerin bir kısmı planlıyken bir kısmı arıza kaynaklı. İzmir ve İstanbul'da kesintilerin hakkında bilgi almak isteyenler ise elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezlerine ulaşamıyor.

Yetkililer İstanbul’daki mevcut kesintilerin; Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu yaşandığını ve 12.00’ye kadar kesintilerin sona ereceğini ifade etti.

İzmir’de ise kesintilerin büyük bölümünün 17.00’de sona ermesi bekleniyor.