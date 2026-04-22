Elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmıştı! 3 kritik doku nakli ile yeniden hayata tutundu

Batman’da ekmek parasını kazanırken talihsiz bir kaza sonucu yüksek gerilim hattına kapılan 35 yaşındaki Bilal Kurt için tıp dünyasını hayran bırakan bir kurtuluş hikayesi yazıldı. İnşaat iskelesinde seramik çıtasının akıma kapılmasıyla vücudunda ağır yanıklar oluşan ve uzuvlarını kaybetme noktasına gelen Kurt, Gaziantep’te ameliyata alındı.

Batman'da seramik ustalığı yapan Kurt, yaklaşık 2 ay önce inşaat iskelesinde elindeki seramik çıtasının yüksek gerilim hattına değmesi üzerine akıma kapıldı.

Kazada ağır yaralanan, eli ve ayağında ciddi yanıklar oluşan Kurt, önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha sonra ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı ellerinin ve ayaklarının ampute edilmesi riskiyle karşı karşıya kalan Kurt, Gaziantep'teki özel bir hastanede doku nakli yapıldığını öğrenmesi üzerine buraya getirildi.

Hastaneye başvuran Kurt, Op. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen 3 ameliyat sonrası yeniden yaşama tutundu.

Ortopedi, Travmatoloji ve El Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Numan Atılgan, AA muhabirine, hastada kendilerine geldiğinde 3. derece yanığın mevcut olduğunu söyledi.

Hastanın, yüksek gerilim akımına bağlı ciddi yaralanmaları bulunduğunu anlatan Atılgan, şöyle konuştu:

"Bu tür yaralanmalar ciddi kalp, böbrek ve karaciğer hasarlarına neden olduğu için hayati tehlikesi mevcuttu. İlk başvurduğu merkezde başarılı şekilde ilk tedavisi yapılmıştı. Ancak hastamızın her iki kolunda ve bacağında ciddi doku defektleri ve dolaşım problemi mevcuttu. Hastamız bize bu şikayetle başvurdu. Biz de yaklaşık bir ay önce hastamızı devraldık ve her iki kolunun hem dolaşım problemini hem de doku defekt problemlerini çözdük. Doku naklileri ve damar tamirleri yaptık. Damar sinirlerini onardık. Ayağındaki ciddi doku defektini de doku nakliyle kapattık."

Hastanede 3 ameliyat yaptıklarını aktaran Atılgan, "İlk önce sağ eline doku naklini yapıp dolaşım problemini çözdük. Yaklaşık 4-5 gün sonra sol tarafına serbest doku naklini yaparak hem dokudaki açık yarayı kapattık hem tendon damarlarını onardık. Aynı zamanda dolaşım problemini çözdük. En sonunda yaklaşık 10 gün önce de ayağındaki doku defektine bağlı doku nakli yaptık ve tedavi sürecimiz problemsiz tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Atılgan, fizik tedavi sürecinden geçecek hastanın, tedavi sonrasında eski yaşamına geri dönebileceğini kaydetti.

"ÇOCUKLARIM İÇİN MÜCADELEME DEVAM EDECEĞİM"

Bilal Kurt da ramazan ayının ilk gününde iş yaptığı esnada akıma kapıldığını ifade etti.

Tedavi için gittiği Diyarbakır'da ellerini kaybetme riskinin olduğunun söylendiğini dile getiren Kurt, farklı arayışlara girdiklerini, Gaziantep'te doku naklinin yapıldığını duyunca buraya geldiklerini söyledi.

Doku naklinin ardından eskisi kadar ağrılarının olmadığını belirten Kurt, "Çocuklarım için mücadeleme devam edeceğim. Benim 4 tane çocuğum var. Onlar için sonuna kadar da mücadelemi sürdüreceğim."dedi.