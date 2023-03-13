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Aktüel Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi
Aktüel

Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi

Şanlıurfa-Siverek'te elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 00:43:00 -
Elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şekerli Mahallesi'nde inşaat halindeki evinde temizlik yapan S. T. (16) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan genç kız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan S. T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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