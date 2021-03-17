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Ekonomi ELDER başkanlığına Kıvanç Zaimler seçildi
Ekonomi

ELDER başkanlığına Kıvanç Zaimler seçildi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) yönetim kurulu başkanlığına, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 20:01:00 -
ELDER başkanlığına Kıvanç Zaimler seçildi

ELDER’in 9. olağan genel kurul sonucunda Serhat Çeçen, yönetim kurulu başkanlığı görevini Kıvanç Zaimler’e devretti. Zaimler, 2021-2024 döneminde ELDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini ise Batuhan Özdemir ve Barış Erdeniz üstlenecek. Zaimler, “Elektrik dağıtım sektöründe sürdürülebilir, kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verme misyonumuzu devam ettireceğiz. Yeni dönemde yatırımlarımız ile tüketici odaklı çalışmalara imza atacağız” açıklamasında bulundu. Kıvanç Zaimler, Temmuz 2018’den beri Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yapıyor.

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